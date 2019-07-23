Son Dakika Haberleri: Kumluca'daki orman yangını söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kumluca'daki orman yangını söndürüldü

1 saat önce

Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Çayağzı mevki'inde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kumluca'daki orman yangını söndürüldü, System.String[]
Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Çayağzı mevki'inde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Çayağzı Mahallesinde yerleşim alanlarına uzak bir bölgede başlayan orman yangınına, yangın helikopteri ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1 hektar alanın yandığı bildirildi. - ANTALYA
Karacaören, Çayağzı, Kumluca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski sevgilisi başkasıyla nişanlanan genç tapınakta intihar etti Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:48:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumluca'daki orman yangını söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]