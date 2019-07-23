Kumluca'daki orman yangını söndürüldü
1 saat önce
Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Çayağzı mevki'inde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Kumluca Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:34 Kaynak: İHA
ilçesine bağlı Karacaören
Mahallesi Çayağzı
mevki'inde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Çayağzı Mahallesinde yerleşim alanlarına uzak bir bölgede başlayan orman yangınına, yangın helikopteri ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 1 hektar alanın yandığı bildirildi. - ANTALYA
Eski sevgilisi başkasıyla nişanlanan genç tapınakta intihar etti Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!