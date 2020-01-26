Kumluca'dan Elazığ'a 20 ton sebze ve meyve gönderildi - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca Belediyesince başlatılan kampanya kapsamında toplanan 20 ton sebze ve meyve, Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı çağrıya vatandaşlar kayıtsız kalmadı.

Belediye bünyesinde oluşturulan afet koordinasyon kurulunda toplanan 20 ton sebze ve meyve tıra yüklenerek, dualarla deprem bölgesine gönderildi.

Köleoğlu, ilçede herkesin elini taşın altına koyarak, gerekli hassasiyeti gösterdiğini söyledi.

Çiftçilerin, hal esnafının ve yardımsever insanların ürünlerini kendilerine ulaştırdıklarını aktaran Köleoğlu, "İlk tırı yola çıkartıyoruz, bunun devamı gelecek. Bölgeye yardıma giden kişilerin çorbasında bizim de katkımız olsun istiyoruz." dedi.