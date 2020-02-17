Kumluca'dan İdlib'e yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumluca'dan İdlib'e yardım gönderildi - Son Dakika

Kumluca'dan İdlib'e yardım gönderildi

7 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardımlar Suriye'ye gönderildi.

Kumluca'dan İdlib'e yardım gönderildi, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardımlar Suriye'ye gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kumluca Şubesi, Kumluca Hayrat Vakfı ve Kumluca Fırka-i Naciye Derneği önderliğinde "İdlib'e iyilik olsun" kampanyası düzenlendi. Yaklaşık 10 gün süren yardım kampanyası, cuma günleri camilerden vatandaşlara duyuruldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada toplanan kuru bakliyat, elbise ve battaniyeden oluşan yardımların yüklendiği ilk tır, düzenlenen törende okunan duanın ardından İdlib'e uğurlandı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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