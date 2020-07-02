Kumluca emniyetinden broşürleri uyarı - Son Dakika

Kumluca emniyetinden broşürleri uyarı

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kapalı halk pazarında hırsızlık ve dolandırıcılık konularında broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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