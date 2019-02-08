Kumluca Göleti'nin İnşası Sürüyor

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Kumluca köyünde Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan sulama göletinin inşası hızla devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Kumluca köyünde Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan sulama göletinin inşası hızla devam ediyor.



Projenin tamamlanmasıyla geçimlerinin büyük bir kısmını tarımla sağlayan köy halkının ihtiyacı olan su sıkıntısının giderilmesi hedefleniyor. Depolama hacmi 400 bin metreküp, gövde uzunluğu 148 metre, gövde yüksekliği 30 metre, alanı 50 bin metrekare ve kret genişliği 8 metre olacak gölet yapımı tamamlandığında yaklaşık 4 bin dekar arazinin sulamasını sağlayacak.



Yapımı yüzde 35 seviyesine gelen göletin 2019 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. - AMASYA

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