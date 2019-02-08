Son Dakika Haberleri: Kumluca Göleti'nin İnşası Sürüyor

Kumluca Göleti'nin İnşası Sürüyor

48 dakika önce

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Kumluca köyünde Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan sulama göletinin inşası hızla devam ediyor.

Kumluca Göleti'nin İnşası Sürüyor, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Kumluca köyünde Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan sulama göletinin inşası hızla devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla geçimlerinin büyük bir kısmını tarımla sağlayan köy halkının ihtiyacı olan su sıkıntısının giderilmesi hedefleniyor. Depolama hacmi 400 bin metreküp, gövde uzunluğu 148 metre, gövde yüksekliği 30 metre, alanı 50 bin metrekare ve kret genişliği 8 metre olacak gölet yapımı tamamlandığında yaklaşık 4 bin dekar arazinin sulamasını sağlayacak.

Yapımı yüzde 35 seviyesine gelen göletin 2019 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:24 Kaynak: İHA

Taşova, Amasya, Kumluca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Yayımlanan Dergi, Amazon'un Sahibi Bezos'a Çıplak Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı Son Dakika! Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı

Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:12:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumluca Göleti'nin İnşası Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]