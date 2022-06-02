Kumluca Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Kumluca Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

02.06.2022 17:24
Kumluca Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Kumluca Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

Kumluca Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, halk eğitim merkezlerinin çok önemli misyon üstlendiğini, hayat boyu öğrenme programlarıyla birçok alanda başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir de Halk Eğitim Merkezi kurslarının iş imkanının yanı sıra sosyal hayata da çok önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Mutlu ise ilçede 2021-2022 eğitim öğretim yılında yaklaşık 6 bin kursiyerin Halk Eğitim Merkezi kurslarından yararlandığını bildirdi.

Kursiyerlere sertifikalarının dağıtıldığı, halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu tören sonunda serginin açılışı yapıldı.

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Kaynak: AA

Kumluca Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika


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