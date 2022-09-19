Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

19.09.2022 13:52
Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kumluca ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kumluca ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salur Mahallesi'nde H.A'nın uyuşturucu madde imal etmek maksadıyla kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda H.A. gözaltına alınırken, ev ve arazisinde yapılan aramada 232 kök Hint keneviri, 10 kilogram kubar esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlı ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü, ele geçirilen kenevir bitkilerine ise imha edilmek üzere el konuldu.

YORUMLAR
500
ÇALINAN 118 KOYUNU BULUNUNCA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI ÇALINAN 118 KOYUNU BULUNUNCA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI Son dakika haberi: Çalınan 118 koyunu jandarma buldu Son dakika haberi: Çalınan 118 koyunu jandarma buldu AYÇİÇEĞİ MISIR TARLASINA EKİLEN 1 MİLYON 650 BİN KÖK HİNT KENEVİRİNİ SÖKTÜLER AYÇİÇEĞİ MISIR TARLASINA EKİLEN 1 MİLYON 650 BİN KÖK HİNT KENEVİRİNİ SÖKTÜLER
Kaynak: AA

Jandarma, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
11:11 Ünlü yönetmen Woody Allen emekli mi oluyor? Temsilcisinden ilk açıklama geldi
11:07 Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı birbirine kattı! "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto eden göstericiler gözaltına alındı
10:53 NASA, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti!
10:42 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,30 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:18:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement