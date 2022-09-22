Kumluca Kasapçayırı İlk ve Ortaokulu, "Çevre Dostu Okul" seçildi - Son Dakika
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Kumluca Kasapçayırı İlk ve Ortaokulu, "Çevre Dostu Okul" seçildi

22.09.2022 10:00
Kumluca Kasapçayırı İlk ve Ortaokulu, "Çevre Dostu Okul" seçildi

Kumluca ilçesindeki Kumluca Kasapçayırı İlk ve Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında okul bünyesinde yaptıkları bazı uygulamalarla "Çevre Dostu Okul" unvanını kazandı.

Kumluca ilçesindeki Kumluca Kasapçayırı İlk ve Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında okul bünyesinde yaptıkları bazı uygulamalarla "Çevre Dostu Okul" unvanını kazandı.

Bakanlığın projesi kapsamında Antalya genelinden 38 okul çevre dostu okul seçildi. Bu okullardan birisi de Kumluca Kasapçayırı İlk ve Ortaokulu oldu.

Öğrenciler kendi imkanlarıyla eski tahta sebze kasaları, eski televizyon ve bilgisayar kasaları ile tahta palet ve tahta kablo bobinlerini kullanarak okul kütüphanesinde kitaplık, oturma grupları oluşturdular.

Okul duvarlarına geri dönüşüm malzemeleri kullanarak sanatsal çalışmalar yapan öğrencilere okul idaresi de destek vererek dört tonluk yağmur suyu toplama tankı, okul lavabolarındaki muslukları tasarruflu bas çek musluklarla değiştirilmesi ve koridorlardaki aydınlatma ampulleri fotoselli olarak değiştirdi. Öğrenciler ayrıca okul bahçesine de çeşitli ağaç ve meyve fidanları dikti.

Okulu ziyaret eden Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, proje kapsamında okul bünyesinde yapılan çalışmaları inceledi, okul müdürü Ahmet Acar ve öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğal kaynakların hızla tükendiği ve kullanılamaz hale geldiği, iklim krizinin tehlikeli yüzünü gösterdiği bir dönemde çevre bilincinin küresel ölçekli bir refah için önemli olduğunu ifade eden Tekdemir, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 1000 okula yaptıkları çalışmalardan dolayı "Çevre Dostu Okul" unvanı verildiğini ve bu okullardan birinin de Kasapçayırı olduğunu söyledi.

Geri dönüşüm ve doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda bilincin küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini anlatan Tekdemir, "Öğrencilerimizin çalışmalarını yerinde gördük sıfır atık kütüphanesi, okul duvarlarındaki sanatsal çalışmalar, su ve elektrik tasarrufu uygulamaları, yağmur suyu toplama deposu oluşturulması ve okul bahçesine fidanların dikilmesi, geleceğimiz adına bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimize, onları motive eden ve destek veren okul idaremize çok teşekkür ediyorum. Bizlerde bu projenin daha ileriye taşınması için elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca Kasapçayırı İlk ve Ortaokulu, 'Çevre Dostu Okul' seçildi - Son Dakika

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