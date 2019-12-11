Kumluca MYO özel misafirlerini ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumluca MYO özel misafirlerini ağırladı - Son Dakika

Kumluca MYO özel misafirlerini ağırladı

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi programı öğrencileri, Kumluca Kasapçayırı Ortaokulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler için farkındalık etkinliği düzenledi.

Kumluca MYO özel misafirlerini ağırladı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi programı öğrencileri, Kumluca Kasapçayırı Ortaokulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler için farkındalık etkinliği düzenledi.


Etkinlik programı kapsamında engelli öğrencileri Kumluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde ağırlayan İşletme Yönetimi programı öğrencileri, özel misafirleri için eğlence dolu bir program düzenledi. Öğrenciler, düzenlenen toplu doğum günü kutlaması, renkli boyalarla yapılan el baskıları gibi çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendiler.


İşletme Yönetimi Bölüm Başkanı Öğr. Görevlisi Özer Coşman, "Birbirini seven insanlar için engeller tatlı bir tebessümden ibarettir sözünden hareketle, öğrencilerimin istek ve gayretleriyle bu tebessümü daha da büyüttüğümüzü düşünüyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
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