Kumluca plastik geri dönüşüm atölyesinde yangın
59 dakika önce
Kumluca Sanayii Sitesi hurdalık bölümünde iş yeri yangını meydana geldi.
Kumluca
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Sanayii Sitesi hurdalık bölümünde iş yeri yangını meydana geldi. Şans eseri o sırada içeride kimse yoktu. Kumluca Sanayi Sitesinde bu sabah saat 05.30'da meydana gelen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Çevre sakinlerinin yangını görmesi ve ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ekipleri, Antalya
Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Kumluca ve Finike
biriminden çok sayıda itfaiye aracı, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Mehmet Kürücü'ye (47) ait olduğu belirlenen iş yerinde atık plastik geri dönüşümü yapıldığı öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın yaklaşık bir buçuk saatte kontrol altına alındı. İş yerinde çalışma olmamasından dolayı içeride kimse bulunmuyordu. İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yangınla ilgili araştırma başlatıldı.
(Ramazan Sarıkayalı/İHA)
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