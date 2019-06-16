Son Dakika Haberleri: Kumluca plastik geri dönüşüm atölyesinde yangın
Son Dakika Güncel Haber

Kumluca plastik geri dönüşüm atölyesinde yangın

59 dakika önce

Kumluca Sanayii Sitesi hurdalık bölümünde iş yeri yangını meydana geldi.

Kumluca plastik geri dönüşüm atölyesinde yangın, System.String[]
Kumluca Sanayii Sitesi hurdalık bölümünde iş yeri yangını meydana geldi. Şans eseri o sırada içeride kimse yoktu. Kumluca Sanayi Sitesinde bu sabah saat 05.30'da meydana gelen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Çevre sakinlerinin yangını görmesi ve ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Kumluca ve Finike biriminden çok sayıda itfaiye aracı, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Mehmet Kürücü'ye (47) ait olduğu belirlenen iş yerinde atık plastik geri dönüşümü yapıldığı öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın yaklaşık bir buçuk saatte kontrol altına alındı. İş yerinde çalışma olmamasından dolayı içeride kimse bulunmuyordu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yangınla ilgili araştırma başlatıldı.
(Ramazan Sarıkayalı/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Sabah, Kumluca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en ilginç mesleklerinden birini Erzurum'da yapıyor Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu Bakan Soylu acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 11:49:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumluca plastik geri dönüşüm atölyesinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]