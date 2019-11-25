Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Dijital Medya Kişilerarası İlişkilerin Neresinde?" konferansı gerçekleştirildi.



Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Hediye Aydoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı. Aydoğan konuşmasında, kişiler arası ilişkiler, sosyal medya kullanımının gerekçeleri, dünyada ve Türkiye'de sosyal medya kullanıcısı profili, sosyal medya davranışları, kişiler arası iletişimde sosyal medya kullanımı, sağlık sektöründe kişiler arası iletişim ve dijital medya konularına değindi.



Konferans sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel tarafından konuşmacı Hediye Aydoğan'a katkılarından ötürü teşekkür belgesi verildi. - ANTALYA