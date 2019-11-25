Son Dakika Haberleri: Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Dijital Medya" konuşuldu
Son Dakika Güncel Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 'Dijital Medya' konuşuldu - Son Dakika

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Dijital Medya" konuşuldu

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Dijital Medya Kişilerarası İlişkilerin Neresinde?

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Dijital Medya Kişilerarası İlişkilerin Neresinde?" konferansı gerçekleştirildi.


Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Hediye Aydoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı. Aydoğan konuşmasında, kişiler arası ilişkiler, sosyal medya kullanımının gerekçeleri, dünyada ve Türkiye'de sosyal medya kullanıcısı profili, sosyal medya davranışları, kişiler arası iletişimde sosyal medya kullanımı, sağlık sektöründe kişiler arası iletişim ve dijital medya konularına değindi.


Konferans sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel tarafından konuşmacı Hediye Aydoğan'a katkılarından ötürü teşekkür belgesi verildi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan terör örgütüne son yılların en büyük darbesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:54:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Dijital Medya" konuşuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]