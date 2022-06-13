Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezun olan öğrenciler kep attı - Son Dakika
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Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezun olan öğrenciler kep attı

13.06.2022 16:35
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezun olan öğrenciler kep attı

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde, hemşirelik ve çocuk gelişimi bölümü öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde, hemşirelik ve çocuk gelişimi bölümü öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kumluca Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Her bitişin, yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Öncel, "Sizler bundan sonraki hayatlarınızda başka insanların yaşamlarına etki edecek, sağlıklı yaşamlarını sürdürmeleri için destek olacaksınız. Sizlerin bugünlere gelmenizde büyük emeği bulunan aileleriniz başta olmak üzere eğitim öğretim katkısı sağlayan tüm hocalarınıza sizler adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisinin yapıldığı törende, 70'i hemşirelik bölümü, 52'si de çocuk gelişimi olmak üzere 132 öğrenci kep attı.

Törene, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçyılmaz, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Kumluca Belediyesi, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezun olan öğrenciler kep attı - Son Dakika

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