Üye Girişi
Kumluca sanayi kavşağına yeni köprü yapılacak - Son Dakika

Kumluca sanayi kavşağına yeni köprü yapılacak

13.08.2021 17:51
Kumluca sanayi kavşağına yeni köprü yapılacak, System.String[]

Kumluca Sanayi Sitesi ile Ahmet Ali Ağa Bulvarı arasında bulunan Gavur Çayı üzerine, DSİ tarafından bağlantı köprüsü yapılacak.

Kumluca Sanayi Sitesi ile Ahmet Ali Ağa Bulvarı arasında bulunan Gavur Çayı üzerine, DSİ tarafından bağlantı köprüsü yapılacak.

Kumluca Sanayi Sitesine gelen araçların Ahmet Ali Ağa Bulvarına daha kolay ulaşımını sağlamak amacıyla DSİ tarafından ek köprü yapılacak. Yeni köprünün ihalesi yapıldı. Eylül ayında yer teslimi ile beraber yapım çalışmalarına start verilecek.

AK Parti Kumluca Kadın Kolları Başkanı Medine Çetin ve AK Parti Kumluca Gençlik Kolları Başkanı Celil Tuncer ile birlikte basın açıklaması yapan Başkan Erol Uysal, "Öncelikle ülkemiz büyük doğal afetlerle karşı karşıya geldi. Bu afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz. Devletimiz güçlü ve büyük bir devlettir. Yaralar en kısa sürede sarılacak, mağduriyetler giderilecektir. Bununla birlikte hükümetimizin hizmetleri de hız kesmeden devam etmektedir" dedi.

Batı Antalya'nın en büyük sanayi sitesi durumundaki Kumluca Sanayi Sitesi'nin girişindeki köprü sorununu çözmenin mutluluğu içinde olduklarını dile getiren Uysal, " Kumluca Belediyesi tarafından yol çalışması yapılmış ancak yolun ucu direk dereye çıkıyor. Fakat köprü yok. Buda sık, sık kazalara sebep oluyor. Sanayi esnafımızın ve halkımızın bu konuda büyük mağduriyeti var. Köprünün yapım yükümlülüğü Kumluca Belediyesine ait olmasına ve bir türlü yapılmamıştır. Kumluca halkımızın ve sanayi esnafımızın yoğun talepleri doğrultusunda vekillerimizin ve il Başkanımızın çabasıyla ödeneği çıkarılmıştır. Yaklaşık 1 milyon TL maliyetli ihale yapılmıştır. DSİ tarafından eylül ayı içerisinde yer teslimi yapılacaktır. Kumluca halkımıza ve sanayi esnafımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kumluca sanayi kavşağına yeni köprü yapılacak

AK Parti, Kumluca, Medine, Eylül, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kumluca sanayi kavşağına yeni köprü yapılacak - Son Dakika


Son Dakika

Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi 18:02 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gözlerimizi yaşarttı" dediği yeni doğmuş bebeğin kurtarılma anları Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı 17:46 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı 17:15 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti 16:56 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti 16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı 16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı 16:09 Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı

Son Dakika Haberleri
18:01 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
17:45 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
17:22 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi         
18:10
Bozkurt'tan yürek parçalayan görüntü! 4 kişilik aileden geriye sadece fotoğraf albümü kaldı Bozkurt'tan yürek parçalayan görüntü! 4 kişilik aileden geriye sadece fotoğraf albümü kaldı         
17:57
Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış         
17:48
Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular         
17:23
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak         
16:50
Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar         
16:44
CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor         
16:18
5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti         
15:33
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi         
14:50
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 18:35:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kumluca sanayi kavşağına yeni köprü yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement