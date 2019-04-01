Son Dakika Haberleri: Kumluca Tarihinde İlk: 2 Kadın Muhtar Seçildi

Kumluca Tarihinde İlk: 2 Kadın Muhtar Seçildi

1 saat önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Havva Karakuş (57) ve Halime Kaya (35) girdikleri seçimi kazanıp ilçenin ilk kadın muhtarları olarak tarihe geçti.

Kumluca Tarihinde İlk: 2 Kadın Muhtar Seçildi, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Havva Karakuş (57) ve Halime Kaya (35) girdikleri seçimi kazanıp ilçenin ilk kadın muhtarları olarak tarihe geçti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birçok adayın muhtar olabilmek için yarıştığı Kumluca'nın tarihinde bir ilk yaşandı. Seçim kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1954 yılından bu yana Kumluca'da ilk kez kadın muhtar seçildi. Altınyaka Mahallesi'nde Havva Karakuş, Ortaköy Mahallesi'nde ise Halime Kaya aldıkları oylarla mahallelerinin muhtarı olmayı başardı. Mahallesini 5 yıl yönetecek 2 çocuk annesi Havva Karakuş, en yakın rakibine 81 oy fark attı. 2 çocuk annesi Halime Kaya da mevcut muhtarın 19 oy önünde sandıktan çıktı.

İlçe Seçim Kurulu Müdürü Behçet Kale, Kumluca'da 1954 yılından bu yana seçim kayıtları tutulduğunu belirterek, o tarihten bu yana kadın muhtar seçilmediğini, ilk kez bu yıl 2 kadın muhtarın birden seçildiğini söyledi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:44 Kaynak: DHA

Antalya, Kumluca, Güncel
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