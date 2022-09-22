KUTSO seçimleri 5 Kasım'da yapılacak - Son Dakika
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KUTSO seçimleri 5 Kasım'da yapılacak

22.09.2022 10:06
KUTSO seçimleri 5 Kasım'da yapılacak

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) seçimlerinin 5 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) seçimlerinin 5 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.

KUTSO seçimleri hakkında açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, son derece şeffaf ve demokratik bir seçim süreci yürüttüklerini söyledi.

Seçim hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Günay, "Şu ana kadar adaylığını açıklayan dört başkan adayı arkadaşımız var. Seçimlerimizde hiçbir adayı özel olarak desteklemiyorum. Aday olmayacağımı daha önce açıklamıştım. Tüm adaylara eşit mesafedeyim, yeni seçilecek başkana gönül rahatlığı içinde makamımı devredeceğim." dedi.

İlçe Seçim Kurulu tarafından seçimlerin 5 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılmasına karar verildiğini kaydeden Günay, seçimlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve üyelerin rahat ve güvenli bir şekilde oy kullanabilmesi için gerekli tüm imkanları oda olarak sağlayacaklarını belirtti.

Üyelerin oy kullanabilmeleri için seçim listesinin üç gün boyunca askıda kalacağını ve üyelerin seçim listelerinden isimlerini kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Günay, şöyle devam etti:

"Tüzel kişiler oy kullanabilmek için yetkili kişi adına odamızdan seçim yetki belgesi ya da online ticaret sicili tasdiknamesi almaları gerekiyor. Şahıs üyelerimiz ise geçerli kimlik kartları ile oy kullanabilecekler. Ayrıca seçim günü Ticaret Sicil Müdürlüğümüz ve Oda Sicil Müdürlüğümüz, gerekli belge ve işlemler için Kumluca merkez binamızda hizmet vermeye devam edecek. Seçimlerimizde ilk olarak meslek komitesi seçimleri yapılacak. Sonrasında ise meslek komitelerinin içerisinden seçilen meclis üyeleri arasından yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanı ile TOBB delegeleri seçilecek."

Günay, seçimlerin tamamlanmasının ardından kesin sonuçların İlçe Seçim Kurulu tarafından açıklanacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUTSO seçimleri 5 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

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