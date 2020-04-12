Kumluca ve Elmalı ilçelerinde sokağa çıkma yasağına uyuluyor - Son Dakika

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Vatandaşlara ekmek dağıtımı Kumluca ve Elmalı ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyuyor

ANTALYA (AA) – İçişleri Bakanlığınca, 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde, dün geceden itibaren uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının ardından, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde vatandaşların yasağa uydukları gözlendi.

İçişleri Bakanlığınca, 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde dün gece saat 24.00'ten itibaren uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çeşitli önlemler aldı. Kumluca'da yasağın başladığı saatlerden itibaren ilçe merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapılırken, Elmalı ilçesinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediye ekipleri mahalle sokaklarında araçlarıyla anonslar yaptı.

Yasağın ikinci gününde de devam eden çalışmalarda Kumluca ilçesinde tarım üretimi dolayısıyla çiftçilik yapan vatandaşların toptancı hallerinde gitmelerine izin verilirken, havadan görüntülenen Elmalı ilçesinde adeta sessizliğe bürünmüş şekilde görüntülendi. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır olduklarını söyledi.

Uygulanan sokağa çıkma yasağının koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla yapıldığını ve süreli olduğunu ifade eden Öztürk, "Dünya geneline yayılan bir salgın ile karşı karşıyayız, bu salgının önüne geçebilmek için bazı önlemler alınıyor. Her ne kadar yasak uygulansada, asıl önlem halkımızın bu kurallara uymalarıyla başarılı olacaktır. Biz belediye olarak evlerinde kalan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tedbirlerimizi aldık, bunlarla ilgili planlamalarımızı yaptık. Özellikle ekmek ihtiyacı konusunda tüm mahallelerimizde belirli aralıklarla ekmek dağıtımı yapılıyor. Tüm halkımızdan isteğimiz, lütfen sokağa çıkmasınlar, evde kalsınlar. Hayat eve sığar, olursa bir ihtiyaçları bizlere ulaşsınlar, bizler halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev başındayız." dedi.