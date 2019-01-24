Kumluca ve Finike'de Çıkan Hortum Kamerada
58 dakika önce
Kumluca ve Finike'de çıkan hortum kamerada Hortum seralara zarar verdiANTALYA - Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde denizde oluşan hortum korkulu dakikalar yaşanmasına sebep oldu.
Kumluca
ve Finike
'de çıkan hortum kamerada
Hortum seralara zarar verdi
ANTALYA - Antalya
'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde denizde oluşan hortum korkulu dakikalar yaşanmasına sebep oldu.
Kumluca ilçesinde denizde oluşan hortum karaya kadar ulaşarak Kum, Karşıyaka
ve Narinciye mahallesinden geçti. Burada bulunan seralara ve portakal bahçelerine zarar veren hortum bazı evlerde de hasara sebep oldu. Kumluca-Antalya karayolu, Kumluca Belediyesi Karatepe
Spor Tesislerinin çatısının düşmesi sonucu bir süre trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ederken, bazı vatandaşların hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:59 Kaynak: İHA
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