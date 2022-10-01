KUMLUCA'YA KIRGIZ GELİN - Son Dakika
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KUMLUCA'YA KIRGIZ GELİN

01.10.2022 16:57

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Hasan Kalkan (27) ile Kırgızistanlı Rızkur Muratova (24) dünya evine girdi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Hasan Kalkan (27) ile Kırgızistanlı Rızkur Muratova (24) dünya evine girdi. Korkuteli'de bir bankada çalışan Hasan Kalkan ile Antalya'da Kalkan ailesinin yaşlı yakınının bakımını yapan Kızgızistanlı Rızkur Muratova 4 ay önce tanıştı. İkilinin evlilik kararı sonrası aileler Türk ve Kırgız geleneklerine göre düzenlenen düğünde bir araya geldi. Adrasan'da yapılan düğün merasiminde gelin Rızkur'u baba Duısheev Bolotbek Muratova düğün alanına getirdi. Damat ve gelinin ellerini birleştiren baba, daha sonra kızını Hasan Kalkan'a teslim etti.Nikahı kıyan Kumluca Belediyesi Özel Kalem Müdürü Selahattin Kelleci'nin uyarısıyla gelin, damadın ayağına bastı. Nikah memuru evlilik cüzdanını geline teslim etti. Gelinin annesi Abdabalieva Saltanat Muratova, nikah merasimi sonrası "Kızımızı size veriyoruz. Hasan ile iki oğlumuz oldu. Kızım sana emanet. Bundan sonra Allah çocuklarıma daim mutluluk nasip etsin" dedi. Anne Muratova sözlerini gözyaşlarıyla tamamladı. Baba Duısheev Bolotbek Muratova ise damat Hasan Kalkan'a Kırgız kalpağı giydirdi. Damadın babası Süleyman Kalkan, yakınlarının bakımına yardımcı olan Rızkur Muratova ile oğlunun evlilik kararı almasının ardından yaşadıkları mutluluğu anlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Hasan Kalkan, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUMLUCA'YA KIRGIZ GELİN - Son Dakika

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