KUMLUCA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ BAŞLADI - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri dualarla başladı.

23. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Şehir Stadı'nda yapılan güreşler, 3 gün sürecek. Okunan duayla başlayan güreşte alt kategorideki pehlivanlar çayıra çıktı. Güreşlerde 80'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 2 bin güreşçi er meydanına çıkacak. Başpehlivan Orhan Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz, Sezonun en büyük güreşlerinden olan Kumluca güreşleri başladı. Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu ve diğer kardeşlerimiz altın kemeri Antalya'ya getirmek için güreşecek. Kumluca güreşleri bir sınav. Daha sonra Finike ve Manavgat güreşleri gibi başka güreşler de yapılacak. Rakiplerimizi göreceğiz. En büyük hedef Kırkpınar. Geçen yıl Orhan, Ali Gürbüz'e yenilerek Kırkpınar üçüncüsü oldu. Hedefimiz altın kemeri almak. Antalya'ya Kumluca'ya 2022 yılında altın kemeri getirmek istiyoruz dedi.

Güreşleri izleyen TBMM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, pehlivanlara başarı diledi.