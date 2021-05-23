Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu - Son Dakika

Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

23.05.2021 20:56
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seyircisiz düzenlenen sezonun ilk yağlı pehlivan güreşlerinde Orhan Okulu başpehlivan oldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seyircisiz düzenlenen sezonun ilk yağlı pehlivan güreşlerinde Orhan Okulu başpehlivan oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Kumluca Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, bir sezon aradan sonra gerçekleştirildi. Karatepe Stadı'nda dün başlayan güreşlere Türkiye'nin değişik illerinden 65'i başpehlivan olmak üzere 1300'e yakın güreşçi katıldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından geçen yıl boylarında birinci olan pehlivanların bir üst boya çıkma hakkı da verilen güreşleri pandemiden dolayı seyirci alınmadı. Güreşleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, CHP Antalya Milletvekilli Cavit Arı, Korkuteli, Elmalı, Demre, Finike, Döşemealtı, Muratpaşa ve Denizli Merkezefendi belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve az sayıda davetli izledi.

Güreşlerin bugünkü finalinde ise müsabakalar sabah saatlerinde başladı. Güreşler sırasında pehlivanlar zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Özellikle başpehlivanlık güreşlerinde hakem kararlarına itiraz eden güreşçilerin itirazları kabul edilmezken, yaşanan gerginlikleri sahaya giren emniyet güçleri yatıştırdı.BAŞPEHLİVAN ORHAN OKULUGüreşlerin yarı final müsabakalarında Orhan Okulu ve Hüseyin Gümüşalan ile Furkan Durmuş Altın ve Serhat Gökmen rakip oldu. Kıran kırana geçen güreşler sonucu Orhan Okulu ve Serhat Gökmen finale çıktı. Her iki başpehlivanın da kontrollü bir mücadele ortaya koyduğu müsabakada rakibini yenen Orhan Okulu, Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci Serhat Gökmen olurken, Hüseyin Gümüşalan ve Furkan Durmuş Altın ise üçüncülüğü paylaştı. Güreşlerde başaltında Yusuf Can Zeybek, büyük ortada Enes Doğan, küçük orta büyük boyda Serdar Yıldırım, küçük orta küçük boyda Erkan Taş, deste büyük boyda Muhammed Ocak, deste orta boyda Ömer Faruk Kırat, deste küçük boyda Murat Gonca, ayak boyda Oğuzcan Yurdakul, tozkoparan boyda Mustafa Ali Yalçın, teşvik-2 boyda Özer Özgür Arslan, teşvik-1 boyda Caner Arslan, minik-2 boyda Yiğit Arda Aluç, minik-1 boyda Mert Karakaya birinci oldu.Güreşlerde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu ve diğer pehlivanların kupa, madalya ve sponsorlar tarafından hazırlanan hediyeleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer ve Cavit Arı, Kaymakam Uğur Kolsuz, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.Güreşler sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Başpehlivan Orhan Okulu, "1,5 yıl sonra yeniden sahaya döndük. Çok mutluyum. Çünkü özlem vardı içimizde. Geçen yıl pandemiden dolayı güreşleri yapamadık. Bu yıl kendi memleketimde bunu başardık. Güreşlere hazırlanmak için çok çalıştık. Antrenmanlarımıza devam ettik. Kendi memleketimde başardım ve altın kemeri kuşandım. Hedefim Kırkpınar güreşleri olacak. 2021 yılında inşallah Allah sakatlık vermeden başaracağız. Burada ben rakiplerimi de kutluyorum. Güreşler 1,5 yıl sonra zor şartlarda yapıldı. Muratpaşa Belediyesi'ne yeni transfer oldum. Muratpaşa Belediye Başkanımız avukat Ümit Uysal'a ve kulüp başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.GÜREŞ AĞASI NİYAZİ ÇİFTÇİ OLDUDiğer yandan Kumluca Güreşleri'nde yapılan güreş ağalığı ihalesini ise 245 bin lirayla Niyazi Çiftçi kazanırken, ağalık koçu Mehmetçiğe bağışlandı.MERT VE YİĞİT GÜREŞTİ

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun ikiz oğulları Mert ve Yiğit de kispet giyip, güreşti. Berabere ilan edilen güreş sonunda ikizlerin kupa ve madalyalarını Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu birlikte verdi.

- Antalya
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

Yağlı Pehlivan Güreşleri, Antalya, Kumluca, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu - Son Dakika Spor


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