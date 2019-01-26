Son Dakika Haberleri: Kumluca'yı 2 Gün Sonra Yine Hortum Vurdu

Kumluca'yı 2 Gün Sonra Yine Hortum Vurdu

15 dakika önce

(ANTALYA)Kumluca'yı 2 gün sonra yine hortum vurdu Kumluca'da hortum: 5 yaralıANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde çıkan hortumda sera işçisi 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

(ANTALYA)Kumluca'yı 2 gün sonra yine hortum vurdu
Kumluca'da hortum: 5 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde çıkan hortumda sera işçisi 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Sabah saat 08.00 sıralarında Finike Hasyurt Mahallesi Kolaklar mevkiinde başlayan ve Salur Mahallesi'nde etkisini arttıran hortumda, çok sayıda sera ve portakal bahçesi zarar gördü. Hortumun etkili olduğu alana çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve ASAT ekipleri gönderildi.
Çıkan hortumda sera işçisi 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Yararlılar, Kumluca Devlet Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alındı. Hortumda enerji nakil hatları da zarar gördü.
Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ise, hortumun geçtiği alanda incelemeler yaptı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökcei "İlçemizde önceki gün hortum meydana geldi. Onun şokunu atlatamadan bugünde Salur Mahallemizde hortum meydana geldi. İçinde bulunduğumuz sera çok sağlam bir sera, bunu bile yıktı. Yaklaşık 100 dönüm sera yıkıldı. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.
Saat 10.20 gibi Mavikent ve Beykonak Mahallelerini etkileyen bir hortum daha meydana geldi. Hortumda yaralı ve can kaybı bulunmazken yine çok sayıda sera zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

İşçi, Salur, Kumluca, 3. Sayfa
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