ÇİFTÇİLERE 'KIŞ GELMEDEN ODUN KÖMÜRÜNÜZÜ TEMİN EDİN' UYARISI - Son Dakika
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ÇİFTÇİLERE 'KIŞ GELMEDEN ODUN KÖMÜRÜNÜZÜ TEMİN EDİN' UYARISI

03.08.2022 11:45
ÇİFTÇİLERE 'KIŞ GELMEDEN ODUN KÖMÜRÜNÜZÜ TEMİN EDİN' UYARISI

KUMLUCA Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, geçen yıl yaşanan odun ve kömür sıkıntısını hatırlatarak, kış mevsimi gelip don olayları başlamadan odun ve kömür temin etmeleri konusunda üreticiyi uyardı.

KUMLUCA Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, geçen yıl yaşanan odun ve kömür sıkıntısını hatırlatarak, kış mevsimi gelip don olayları başlamadan odun ve kömür temin etmeleri konusunda üreticiyi uyardı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, don olayları başlamadan önce odun ve kömür temini konusunda üreticiyi uyardı. Kökce, "Gerçekten çok kavuran bir sıcak var. Elbette gelecek kış mevsiminin de bir soğuğu olacak" dedi. Kışın hazırlığının yaz mevsiminde yapıldığını dile getiren Hidayet Kökce, 'Şu günlerde kış mevsiminde seralarımızda kullanacağımız odun ve kömürün en az yüzde 50'sini temin edelim. Çünkü bu sıcağın elbette bir soğuğu olacak. Mağdur olmamak için bunu yapmalıyız" dedi.Başkan Kökce, 'Özellikle odun konusunda bunu yapmalıyız. Çünkü Orman İşletmeleri odun tedarikini müteahhitlere verdiği için müteahhitler kış mevsiminde dağlarda odun kesimi yaptığı için yağmurda çamurda araçların dağlara çıkması da zor oluyor. Odun olsa bile alamıyoruz, satamıyoruz. Bu yüzden bugünlerde odun tedarikimizi mutlaka yapalım. Bu konuda da devlet büyüklerimizden çiftçilerimize yardımcı olmalarını istiyorum. Çiftçilerimize odun ve kömür tedarikinde yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

ÜRETİM İÇİN ODUN VE KÖMÜR OLMAZSA OLMAZIMIZDIR

Odun ve kömürün örtü altı üretimin vazgeçilmesi olduğunu hatırlatan Kökce, 'Turfanda sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da bu kış odun ve kömüre ihtiyacımız olacak. Kömür ve odun olmazsa, ürünlerimizi don alır. Geçen yıldan stoklarımızda çok az kömür kaldı. Devlet büyüklerimizden acilen çiftçilerimize kömür takviyesi yapılmasını arz ve talep ediyorum" dedi. Çiftçilere kış gelmeden kömür ve odun temini yapmaları için uyarıda bulunan Kökce, 'Kış geldiği zaman, dereceler sıfır ve sıfırın altına düştüğü zaman o günün şartlarında araç bulunmuyor, kömür bulunmuyor. O yüzden şimdiden odun ve kömür tedarikimizi yapalım" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇİFTÇİLERE 'KIŞ GELMEDEN ODUN KÖMÜRÜNÜZÜ TEMİN EDİN' UYARISI - Son Dakika

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