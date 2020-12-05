Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökçe'den sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasımdan çiftçilerin muaf tutulduğunu hatırlattı.

Kökçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçilerin üretim sürmesi amacıyla muaf tutulduğunu kaydetti.

Kökçe, "İlçemizde salgın başladığı günden bu yana çiftçilerimiz üretime devam ediyor. Gecemiz gündüzümüz, yazımız, kışımız olmadan sürekli çalışan çiftçi kesimi olarak üretimimiz sürüyor. Bu zor süreçte çiftçiler olarak hem insanlara, hem ülke ekonomisine üreterek destek oluyoruz. İnşallah bu tedbirler işe yarar, biran önce bu salgın sona erer." dedi.