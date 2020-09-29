Kumluca Ziraat Odasının zeytin yağı fabrikasında deneme üretimine başlanıldı - Son Dakika

Kumluca Ziraat Odasına ait zeytinyağı fabrikasında yapılan kapasite artırım çalışmasının ardından, deneme üretimine başlanıldı.

Oda tarafından 2014'te kurulan zeytin yağı fabrikasında, günlük üretim 40 ton iken, son yıllarda artan talep nedeniyle kapasitenin arttırılması için çalışma başlatıldı. Geçen şubattan bu tarafa yürütülen çalışmalarda fabrikaya yeni makinenin kurulumu tamamlandı.

Günlük 40 ton zeytini yağa dönüştüren mevcut fabrikaya ek olarak yapılan makineyle günlük yaklaşık 160 ton zeytinin yağa dönüştürüleceği bildirildi.

Kumluca Ziraat Odası başkanı Hidayet Kökçe, yaptığı açıklamada, eski makinenin de faaliyetine devam ettiği fabrikada üreticileri bu yıl daha rahat ve kolay zeytinlerini yağa dönüştürebileceklerini ifade etti.

Bölgede zeytin üretiminin her yıl arttığına buna bağlı olarak fabrikaya olan ihtiyacın da fazlalaştığını belirten Kökçe, "İlçemizde yaklaşık 15 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor ve bu alanlar her geçen gün artıyor. Geçen yıl zeytin üreticilerimiz fabrikamızda zeytin yağı elde edebilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldılar. Bizde kapasitemizi artırma kararı aldık ve yeni makinemizi kurduk. Yeni makinemiz günlük 160 ton zeytini yağa dönüştürebilecek kapasiteye sahip." diye konuştu.

Mayısta yaşanan aşırı sıcak nedeniyle zeytin rekoltesinde düşüş olduğunu anımsatan Kökçe, geçen yıla göre bu yıl üretimin yüzde 60 kadar gerilediğini sözlerine ekledi.