Kumluca Ziraat Odasının zeytin yağı fabrikasında deneme üretimine başlanıldı - Son Dakika

Kumluca Ziraat Odasının zeytin yağı fabrikasında deneme üretimine başlanıldı

Kumluca Ziraat Odasına ait zeytinyağı fabrikasında yapılan kapasite artırım çalışmasının ardından, deneme üretimine başlanıldı.

Kumluca Ziraat Odasının zeytin yağı fabrikasında deneme üretimine başlanıldı, System.String[]

Kumluca Ziraat Odasına ait zeytinyağı fabrikasında yapılan kapasite artırım çalışmasının ardından, deneme üretimine başlanıldı.

Oda tarafından 2014'te kurulan zeytin yağı fabrikasında, günlük üretim 40 ton iken, son yıllarda artan talep nedeniyle kapasitenin arttırılması için çalışma başlatıldı. Geçen şubattan bu tarafa yürütülen çalışmalarda fabrikaya yeni makinenin kurulumu tamamlandı.

Günlük 40 ton zeytini yağa dönüştüren mevcut fabrikaya ek olarak yapılan makineyle günlük yaklaşık 160 ton zeytinin yağa dönüştürüleceği bildirildi.

Kumluca Ziraat Odası başkanı Hidayet Kökçe, yaptığı açıklamada, eski makinenin de faaliyetine devam ettiği fabrikada üreticileri bu yıl daha rahat ve kolay zeytinlerini yağa dönüştürebileceklerini ifade etti.

Bölgede zeytin üretiminin her yıl arttığına buna bağlı olarak fabrikaya olan ihtiyacın da fazlalaştığını belirten Kökçe, "İlçemizde yaklaşık 15 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor ve bu alanlar her geçen gün artıyor. Geçen yıl zeytin üreticilerimiz fabrikamızda zeytin yağı elde edebilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldılar. Bizde kapasitemizi artırma kararı aldık ve yeni makinemizi kurduk. Yeni makinemiz günlük 160 ton zeytini yağa dönüştürebilecek kapasiteye sahip." diye konuştu.

Mayısta yaşanan aşırı sıcak nedeniyle zeytin rekoltesinde düşüş olduğunu anımsatan Kökçe, geçen yıla göre bu yıl üretimin yüzde 60 kadar gerilediğini sözlerine ekledi.

Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumluca Ziraat Odasının zeytin yağı fabrikasında deneme üretimine başlanıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak         
20:36
AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti         
19:02
Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi         
18:51
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 22:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kumluca Ziraat Odasının zeytin yağı fabrikasında deneme üretimine başlanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei