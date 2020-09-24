Kumlucalı çiftçi domates üretmek için kurduğu seraya mango fidanları dikti - Son Dakika

Kumluca'da seracılık yapan Ertan Parçaoğlu, domates üretmek için kurduğu serasının beş dekarlık bölümüne deneme amaçlı mango fidanları dikti.

Aynı zaman Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi de olan Parçaoğlu, serasının bir bölümüne, örtü altı üretimde alternatif oluşturmak düşüncesiyle tropikal meyve mangoya ayırdı.

Parçaoğlu, yaptığı açıklamada, yurt dışı gezilerinde tropik meyve pazarının oldukça büyük ve yüksek gelirli olduğunu gördüğünü söyledi.

Bu nedenle domates yetiştirdiği seranın bir kısmında tropik meyve yetiştirmeye karar verdiğini belirten Parçaoğlu, "Yaz aylarında diktiğimiz fidanların durumu şu an oldukça iyi. Yaptığım bu çalışmanın Kumlucalı çiftçilere de örnek olacağını düşünüyorum. Bölgemiz zaten yetiştirdiği sebzelerin önemli bir kısmını ihraç ediyor. Tropik meyveler hem üretimi kolay hem de ihracat değeri yüksek. İleriki zamanda seramda başka tropik meyveleri de denemeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ziraat Yüksek Mühendisi Mesut Bakar da mango fidanları dikilen serada incelemelerde bulundu.

Batı Antalya'da mevsimlerin tropik iklime kaydığına dikkati çeken Bakar, bölgenin dünyanın önemli örtü altı üretim merkezlerinden olduğunu, buna alternatif ürünlerin eklenmesinin bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamasını ümit ettiklerini dile getirdi.