Kumlucalı çiftçiler, sebze hali girişinde uzun kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Kumluca ilçesinde seralardan ürünlerini toplayan çiftçiler, yaş sebze ve meyve hali girişinde kuyruk oluşturdu.

İlçedeki sera üreticileri dün topladıkları ürünleri satmak için sabahın erken saatlerinde yaş sebze ve meyve haline geldi. Fazla sayıda çiftçi gelmesi nedeniyle hal önünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Halin sabah 06.00'da açılmasıyla çiftçiler ürünlerini komisyonculara sattı.

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya, havaların ısınmasıyla tüm sebze çeşitlerinin üretiminde de artış başladığını ifade etti.

Havaların ısınmasıyla böyle bir yoğunluğun oluşacağını tahmin ettiklerini dile getiren Kaya, "Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında da muaf olmalarına rağmen çiftçilerimiz evlerinden fazla çıkmak istemedi. Bunun da yoğunlukta etkisi olabilir. Yoğunluğa rağmen sevkıyatta hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünler iç ve dış piyasaya gidiyor." diye konuştu.