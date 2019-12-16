Kumlucalı kadınlar ATASEM'de buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumlucalı kadınlar ATASEM'de buluşuyor - Son Dakika

Kumlucalı kadınlar ATASEM'de buluşuyor

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ATASEM kursları Kumluca'da yoğun ilgi görüyor.

Kumlucalı kadınlar ATASEM'de buluşuyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ATASEM kursları Kumluca'da yoğun ilgi görüyor. Kumlucalı kadınlar özellikle uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen çeyiz ürünleri, geleneksel el nakışları ve dekoratif ahşap süsleme kurslarına katılıyor. El becerilerini geliştiren kursiyerler yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine de katkı sağlıyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca'da açılan Atatürk Sanat ve Eğitim Merkezi (ATASEM) kurslarında uzman eğitmenler eşliğinde yabancı dilden müziğe, el sanatlarından diksiyona kadar farklı branşlarda ücretsiz eğitim veriliyor. ATASEM'de çeyiz ürünleri hazırlama, gümüş takı işlemeciliği, dekoratif ahşap süsleme, Kur'an-ı Kerim okuma, düz dikiş makineci, geleneksel el nakışları, A1 düzeyinde Almanca ile A1 ve A2 düzeyinde İngilizce, bağlama, diksiyon, klasik gitar eğitimi, bilgisayar işletmenliği, Antalya yöresi halk oyunları, ilk yardım, ney eğitimi, yağlı boya resim kursları veriliyor.


Kumlucalı kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda kursiyerler öğrenmenin yanında hem yeni beceriler ediniyor, hem de sosyalleşiyor. Öğrendikleri mesleki bilgilerle kurslarda yaptıkları ürünleri fuar, kermes gibi etkinliklerde ya da anlaştıkları iş yerlerine satan kadın kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Anneleri kursta olan çocuklar da ATASEM bünyesindeki kreşte okul öncesi eğitim alarak keyifli zaman geçiriyor. Öte yandan Kaş'ın Kalkan ilçesindeki ATASEM kurslarında da bağlama, yağlı boya ve İngilizce kursları vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Kalkan sakinleri, yoğun geçen turizm sezonunun ardından günlerini ATASEM kurslarında değerlendiriyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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