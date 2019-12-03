Son Dakika Haberleri: Kumlucalı miniklerden Mehmetçik'e vitamin desteği
Son Dakika Güncel Kumlucalı miniklerden Mehmetçik'e vitamin desteği - Son Dakika

Kumlucalı miniklerden Mehmetçik'e vitamin desteği

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencileri, topladıkları portakalları Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere gönderdi.

Kumlucalı miniklerden Mehmetçik'e vitamin desteği, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencileri, topladıkları portakalları Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere gönderdi.


Kumluca'da Anaokulu öğrencileri kendi bahçelerinden topladıkları portakalları, okul yönetimi ve öğretmenlerinin destekleriyle Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere Şanlıurfa Valiliği açık kapı birimine gönderdi.


Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlhami Kotan, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinde görevli polis memurları ve ilçe jandarma karakol komutanlığında görevli astsubaylar katılarak desteklerini sundu.


Okul Müdürü Fatih Çelik, öğrencilerin vatanseverlik duygularını pekiştirmek istediklerini söyledi. Çelik, "Toplumun en küçük kesiminin dahil ordusunun yanında olduğunu vurgulamak amacıyla bu etkinliğe gerçekleştirdik. Bu gibi konularda okulumuz bünyesinde etkinliklerimiz artarak devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:43 Kaynak: İHA
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