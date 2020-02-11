Kumlucalı muhtarların sorun ve talepleri dinlendi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak için 19 ilçede muhtarları dinlemeye devam ediyor. Alanya'nın ardından bu kez Kumluca'da muhtarların sorunları dinlendi.



Başkan Muhittin Böcek'in 19 ilçede muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği toplantıların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, muhtarları ziyaret etmeye ve dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğurcan Ecemiş Kumluca Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla bir araya geldi. Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Songur ve mahalle muhtarlarıyla talep, istek ve önerileri hakkında istişarede bulundu.



Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Songur, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sorunlarımıza ve taleplerimize gösterilen bu ilgiden son derece memnunuz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA