ANTALYA Domates, 30 bin dekar alanda toprakla buluşuyor

Domates, 30 bin dekar alanda toprakla buluşuyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 2020- 2021 örtü altı sebze sezonu için 30 bin dekar alanda domates dikimi yapılıyor.

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da bu yıl 30 bin dekar alanda domates üretimi yapılacak. Yaklaşık 55 bin dekar alanda örtü altı sebze üretimi yapılan Kumluca'da, üretimin yüzde 65'ini domates üretimi oluşturuyor. Yaklaşık 10 günden beri devam eden domates dikimleri aralıksız sürüyor. Kumlucalı üretici Ergün Eren, 'Yeni bir sezona başlamış bulunmaktayız. 2020- 2021 üretim sezonu tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız, felaketsiz bir yıl diliyoruz. Sıcakta üreticilerimiz var güçleriyile çalışıyor. Kış mevsiminde hazırlık sıcakta olmayınca olmuyor. Kış aylarına kalınca sebze yetişmiyor. Domateslerimizin bir kısmı dikildi. Şimdi ikinci kısmı dikiliyor. Üçüncü kısmı ise inşallah ekim ayında dikilecek. Kasım- aralık aylarında hasada başlayacağız. Bu üretim mayıs ve en son temmuz ayında biter. Ağustosta dikenler martta bitirir. Eylülde dikenler mayısta bitirir. Ekimde dikenler temmuz ayında bitirir" diye konuştu. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise '10 gün önce güzlük sezonunu diktik. Şimdi de baharlığa doğru kışlık olanın dikimini yapıyoruz. Ortalama 55 bin dönüm örtü altı sera üretimi var Kumlucamız'da. Bundan 10- 15 gün sonra sezonluk diye tabir edilen domates dikimleri başlayacak. Biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi ürünlerimizle devam edecek. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.