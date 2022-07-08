"Kumpas" 15 Temmuz'da TRT 1'de başlıyor - Son Dakika
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"Kumpas" 15 Temmuz'da TRT 1'de başlıyor

08.07.2022 15:45
"Kumpas" 15 Temmuz'da TRT 1'de başlıyor

TRT'nin yeni yapımı "Kumpas", FETÖ'nün çözülmesinde ve çökertilmesinde fayda sağlayan itirafçıların anlatımlarını ekrana taşıyacak.

TRT'nin yeni yapımı "Kumpas", FETÖ'nün çözülmesinde ve çökertilmesinde fayda sağlayan itirafçıların anlatımlarını ekrana taşıyacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre dizi, FETÖ'nün ihanet çemberinin, Türk ve dünya kamuoyunda tartışmaya mahal vermeyecek biçimde anlaşılmasına katkı sunacak.

Bu yıl 15 Temmuz'un yıl dönümüne özel hazırlanan dizide, terör örgütü elebaşı Gülen'in başlangıcından bu yana devletin içine sızarken mensuplarını kontrol altında tutmak için uyguladığı yöntemler, başvurduğu psikolojik taktikler ve ulaştığı teknik altyapı gözler önüne serilecek.

Yapımda, darbeciler tarafından bacaklarından vurulan, başlangıçta gazi ve kahraman olarak bilinen, ancak darbeden bir buçuk yıl sonra Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne giderek örgüt üyesi olduğunu itiraf eden Eski Yüzbaşı Burak Akın'ın yaşam öyküsü ile örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında üst düzey görevlerde bulunmuş etkin pişman Ali Bal'ın itiraflarına da yer verildi.

"Kumpas"ta, FETÖ'nün muvazzaf askerler üzerinden ordunun içerisinde kurduğu örgütsel ağ ve casusluk sistemi, sistemin işleyişi, edinilen bilgi ve belgelerin çarpıtılarak veya değiştirilerek kumpasa dönüştürülmesi, örgüt mensuplarının evliliklerinin kontrol altında tutulması, daha önce yayınlanmamış bilgiler eşliğinde izleyiciye sunulacak.

TRT'nin geçen yıl ekranlara getirdiği, "Mahrem" yapımıyla FETÖ'nün askeri öğrenci yapılanmasındaki faaliyetleri deşifre edilmişti.

"Kumpas" ilk bölümüyle 15 Temmuz'da saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kumpas" 15 Temmuz'da TRT 1'de başlıyor - Son Dakika
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