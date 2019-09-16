'Kumpas davaları'nın savcısına 12 yıl hapis cezası
47 dakika önce
Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:25
Ergenekon, Balyoz ve ÇYDD soruşturmalarını yürüten eski savcıya FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi Putin Türkiye'deyken Rusya'dan S-400 çıkışı: Parçalarının Türkiye'de üretilmesi mümkün Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler