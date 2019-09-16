Son Dakika Haberleri: 'Kumpas davaları'nın savcısına 12 yıl hapis cezası
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'Kumpas davaları'nın savcısına 12 yıl hapis cezası

47 dakika önce

Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'Kumpas davaları'nın savcısına 12 yıl hapis cezası, System.String[]

Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Murat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:25 
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