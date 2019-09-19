Son Dakika Haberleri: Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker,...
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Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker,...

36 dakika önce

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker,..., System.String[]

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Ceza Dairesi, Ahmet Toker, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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