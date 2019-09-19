Son Dakika Haberleri: Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan Yargıtay eski 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker,...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan Yargıtay eski 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker,...

18 dakika önce

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan Yargıtay eski 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan Yargıtay eski 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker,..., System.String[]

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan Yargıtay eski 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA

Ceza Dairesi, Ahmet Toker, Yargıtay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı
Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor 6 yaşındaki çocuk, 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:45:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan Yargıtay eski 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]