Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyetine başkanlık eden Daire Üyesi Mehmet Öztunç tarafından dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından sanıklara söz verildi.

Tutuklu sanık eski hakim Süleyman Karaçöl, hakkındaki iddiaları reddetti, verdiği dinleme kararları nedeniyle tutuklu bulunduğunu söyledi.

Tutuklu sanık eski hakim Fatih Mehmet Uslu, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Uslu'da ele geçen flash bellekle ilgili yapılan incelemede "tutuklanan hakim ve savcıların hukuki süreçte takip etmesi gerekenler, Gülen hareketinin örgüt gibi gösterilmeye çalışılması" başlıklı yazılar bulunduğunu belirten Mahkeme Başkanı Öztunç, belgelerle ilgili Uslu'ya sorular yöneltti. Sanık Uslu, söz konusu belgelerin nereden geldiğini hatırlamadığını öne sürdü.

Ele geçen belgeler arasında "Görevine son verilen Yargıtay üyeleri nasıl yol izlemeli" başlıklı bir yazının da bulunduğunu aktaran Öztunç, sanık Uslu'ya "Siz Yargıtay üyesi değilsiniz, bu belgenin sizde ne işi var?" sorusunu yöneltti. Uslu ise görevden alındıktan sonra açtığı dava süresince internetten araştırma yaptığını, bu belgelerin onlar olabileceğini savundu.

Tutuklu sanık eski hakim Mehmet Ali Uysal da suçlamaları kabul etmedi. ByLock kullanıcısı olmadığını iddia eden Uysal, tahliyesini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Öztunç, ara kararları açıkladı.

Sanıklardan Süleyman Karaçöl, Sadrettin Sarıkaya, Fatih Mehmet Uslu, Bülent Kınay, Hikmet Şen, Mehmet Ali Uysal, Adnan Çimen ile Nalan Can'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin de devamını kararlaştırarak duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.