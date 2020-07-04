'Kumpas Davası'nda' Baransu gerginliği!

Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 107 sanıklı davada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp adına müşteki olarak ifade verdi. Koç, "Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir! Şike yapmamıştır, asla da yapmaz" dedi. Ali Koç'un ifadesi sonrası tutuklu sanık eski Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu söz alarak Koç'un duruşmaya geleceğini duyduğunu belirterek, "Mahkemenizin duruşmaları bu tarihe atması bana manidar geldi" ifadelerini kullandı.



Nisan ayına gün verilmişti ama...



Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, Baransu'nun bu sözü üzerine, "Biz daha önce duruşma tarihini nisan ayına vermiştik, Covid-19 nedeniyle erteledik. Adli tatilden önce bir duruşma yapmamız gerekiyordu" dedi. Baransu, Ali Koç ifadesini verdikten sonra karşı beyan vermek istedi. Ancak mahkeme başkanı, Koç'un kulüp adına şikayetçi olduğunu bu yüzden tüzel kişilerin beyanına karşılık veremeyeceğini hatırlattı. Baransu ısrarcı olunca mahkeme başkanı tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.



'Büyük tahribat yarattı'



Ali Koç, duruşmada yaptığı konuşmada "Bu kumpas, FETÖ tarafından devletin imkanları kullanılarak organize edilmiş ve hayata geçirilmiştir. Kumpasın Türk futbolunda yarattığı tahribatı onlarca yıl tamir etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanık İbrahim Meşe'nin cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmetti. Diğer 3 sanığın tutukluluk kararına devam edi. Aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 15 ismin haklarındaki yakalama kararının infaz edilememiş olması nedeni ile dosyalarının ayrılmasına karar verildi.



