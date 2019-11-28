Son Dakika Haberleri: Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
Son Dakika Ekonomi Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

7 saat önce

Limancılık sektöründe faaliyet gösteren Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Limancılık sektöründe faaliyet gösteren Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu çeyrekte, Kumpot'un 71 bin 137 dolu TEU ile Marmara Bölgesi'nin en fazla ithalat yük elleçleyen liman olduğu belirtilirken, üçüncü çeyreğin toplam iş hacmi 342 bin 729 TEU'ya ulaştı.


Türkiye'nin en büyük üç konteyner limanı arasında yer alan Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, üçüncü çeyrekte Marmara Bölgesi'nin en fazla ithalat yük elleçleyen limanı olduğu bildirilirken, liman ilk 9 ayda 161 bin 30 TEU ihracat dolu konteyner elleçledi, transit iş hacmi de 399 bin 917 TEU oldu.


Yapılan açıklamada; 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Kumport Limanı'na toplamda 666 konteyner gemisi, Ro-Ro ve genel yük gemisi yanaştı. Temmuz ayında yapılan, 50 milyon dolarlık yatırımın önemli halkasını oluşturan saha ve rıhtım vincinin devreye girmesi ile birlikte operasyonel anlamda ciddi faydalar görülmeye başlandığı kaydedildi. 2 adet yeni 24 sıra rıhtım vinci ve 8 adet e-RTG ile operasyonel verimliliğini artıran liman, yeni vinçlerin operasyona katılmasıyla gemi performanslarında artış yakaladı. - İSTANBUL

Marmara Bölgesi, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper mini elbisesiyle poz veren Aleyna Tilki'nin fotoğrafına beğeni yağdı
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]