Kumport, Limancılık Sektörünün İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Türkiye'nin en büyük üç konteyner limanından biri olan Kumport, sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Kumport'un, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uygun olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporu yayınlandı. Kumport'un 2017 yılındaki toplumsal kalkınma ve daha yaşanabilir bir çevre için uyguladığı projelerinin yer aldığı raporda, çevre politikası ve geliştirdiği yöntemler belirtiliyor. Geri dönüşüm verimliliği, emniyetli çözümler ve atık azalımı gibi konuların detaylarının paylaşıldığı raporda, atık su arıtma tesisi yatırımıyla deniz suyu kalitesini korumaya yönelik çalışmalar yer alıyor.

Şirketin ve sektörün ilk sürdürülebilirlik raporu hakkında bilgiler veren Kumport CEO'su Özgür Soy; "Kumport olarak sektöre bir ilki daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya sunmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aldığımız kararlar ve yaptığımız yatırımlarla dizel yakıt yerine elektrik gücünü daha yoğun olarak kullanıyoruz. Bununla birlikte hibrit teknolojisi sayesinde yakıt tüketiminin azalmasının ve karbondioksit salınımının düşürülmesini sağlayarak çevreye karşı duyarlılığımızı devam ettirdik. 2016 ile 2017 yılını karşılaştırdığımızda TEU başına verilen emisyon miktarı, 0,013 tCO2e'den 0,012 tCO2e'e düşürüldü. Aynı zamanda ISO 14064 yönetim sistemini de kurarak liman faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kontrol altına alıyoruz" dedi.