Kumral Abdal Türbesi'nde su boşa akıyor - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştiren Kumral Abdal Türbesi'nde borunun patlaması nedeniyle su boşa akıyor.

Türbeyi ziyaret giden vatandaşlar tarafından fark edilen aksaklık ilgili kurumlara bildirilirken, sorunun bir an evvel çözüme kavuşturulması ve boru patlağının tamir edilmesi bekleniyor. Öte yandan ziyaretçiler, türbeye engelli vatandaşların ulaşımını sağlayan bir yola da ihtiyaç olduğunu kaydetti. Ayrıca türbenin bakımını sağlayacak bir türbedar da isteniyor. - BİLECİK