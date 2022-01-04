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Kumru "Cemile" Kula İtfaiyesinin maskotu oldu - Son Dakika

Kumru "Cemile" Kula İtfaiyesinin maskotu oldu

04.01.2022 15:11
Kumru "Cemile" Kula İtfaiyesinin maskotu oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde itfaiye personelinin yaralı olarak bulduğu ve tedavi ettiği kumru, insanlarla kurduğu yakın ilişkiyle gönülleri ısıtıyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde itfaiye personelinin yaralı olarak bulduğu ve tedavi ettiği kumru, insanlarla kurduğu yakın ilişkiyle gönülleri ısıtıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği personelinin iki ay önce yaralı halde bulduğu kumru, amirlik çalışanlarının ilgi ve şefkatiyle sağlığına kavuştu.

"Cemile" adı verilen ve tüm gününü itfaiye personelinin yanında geçiren kumru, çalışanların kimi zaman omzuna kimi zaman da kafasına konuyor.

Kula İtfaiye Amiri Vehbi Koç, kumru Cemile'nin amirliğin maskotu haline geldiğini söyledi.

Yoğun ve stresli mesai sürelerinde kumruyla ilgilenmenin kendilerini rahatlattığını dile getiren Koç, "Yangın ve afetlere müdahale asli görevimiz. Bunun yanında itfaiye olarak yardıma muhtaç tüm canlılara da müdahale ederek yaşam haklarının korunmasına destek oluyoruz. Yardıma muhtaç kalarak bize sığınan Cemile adını verdiğimiz kumrumuzu da elimizle besleyerek yeniden yaşama tutunmasına destek olduk. Buradan ayrılana, özgür hayatına dönene kadar misafirimiz olmaya devam edecek. İçtiğimiz çaydan, yediğimiz yemeğe kadar her şeyimizi paylaşıyoruz. Cemile artık ailemizin bir parçası oldu." dedi.

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İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumru 'Cemile' Kula İtfaiyesinin maskotu oldu - Son Dakika


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