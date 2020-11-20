Kumru'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede sürdürülen alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Kumru ilçesi Demircili Mahallesi'nde ömrünü tamamlayan ve sorunlar çıkartan alt yapı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı OSKİ ekiplerince yenileniyor. Aşırı yağışlarda sorunlar ortaya çıkartan ve kullanım ömrünü tamamlayan kanalizasyon borularının yerine, uzun yıllar kullanılacak ve kalıcı çözüm oluşturacak çalışmalar sürüyor. Yetkililer, ilçede sorun teşkil eden alt ve üst yapıda çalışmaların devam edeceğini belirtti. - ORDU