Kumru'da dinamik denetim - Son Dakika

Ordu genelin, salgınla mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine girilmesiyle birlikte iki binden fazla personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetim, Kumru ilçesinde de sürdürüldü.

1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında, Sağlık Bakanlığı ve Korona Virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile salgınla mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine girildi. kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı'nca 'dinamik denetim' uygulaması başlatıldı. Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan uygulama kapsamında, Ordu genelinde iki binden fazla denetim personelinin katılımıyla 19 ilçede çalışmalar sürdü.

Kumru ilçesinde de sürdürülen denetimler kapsamında, polis ekip otolarından vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarıları anons edilirken, görevliler de esnafları ziyaret ederek, gerekli bilgilendirmeleri yaptılar. - ORDU