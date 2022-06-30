Kumru'da korsan taksicilik yapan sürücüye 9 bin TL ceza - Son Dakika
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Kumru'da korsan taksicilik yapan sürücüye 9 bin TL ceza

30.06.2022 12:20
Kumru'da korsan taksicilik yapan sürücüye 9 bin TL ceza

Ordu'nun Kumru ilçesinde korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir sürücüye 9 bin TL cezai işlem uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir sürücüye 9 bin TL cezai işlem uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.

Kumru ilçesinde korsan taksicilik yapıldığının belirlenmesi üzerine, Karacalı Taksi Durağı şoförleri ile polis ekipleri tarafından ortak çalışma başlatıldı. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen sürücü A.Y., şehir merkezinden aldığı yolcuyu Fizme Mahallesi'ne götürdüğü esnada yakalandı. Araç sürücüsüne 9 bin TL para cezası uygulanırken, aracı ise 2 ay trafikten men edildi. Ayrıca korsan taksi kullanan yolcuya da 607 TL para cezası uygulandı.

Taksi durağı şoförlerinden Cemalettin Aşur, önceden korsan taksilere karşı izlenimler yaptıklarını, yapılan tespitin ardından sürücünün yakalandığını belirtti. - ORDU

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Kaynak: İHA

Kumru, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumru'da korsan taksicilik yapan sürücüye 9 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumru'da korsan taksicilik yapan sürücüye 9 bin TL ceza - Son Dakika
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