Kumru'da kurbanlıklar pazara indi - Son Dakika

Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay süre kalırken, Ordu'nun Kumru ilçesinde ilk kurbanlıklar pazara indi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kurbanlık hayvan telaşı yaşarken, fiyatların geçen seneye yüksek olduğu görülüyor. Kumru ilçesinde bulunan kurbanlık satış pazarında besiciler hayvanlarını satışa sunarken, vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor. Besiciler, pazara ilk kez indirdikleri hayvanlara talep olduğunu ancak besi fiyatlarındaki yükselişin hayvan fiyatlarını da etkilediğini belirterek, yine de satışlardan ümitli olduklarını belirtiyor.

Besiciler, kurbanlık hayvanların ortalama 8 bin ile 25 bin lira arasında fiyatlarda olduğunu belirterek, kapak (diş) atmayan hayvanların kurbanlık diye kesilmemesi gerektiğini, bu konudan anlayan kişiler ile hayvanların kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. - ORDU