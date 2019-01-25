Son Dakika Haberleri: Kumru, Jant Kapağına Yuva Yaptı

Kumru, Jant Kapağına Yuva Yaptı

1 saat önce

Tokat'ta bir hayvanseverin iş yerinin önündeki lastiklerin üzerine koyduğu jant kapağına kumrular yuva yaptı.

Kumru, Jant Kapağına Yuva Yaptı, System.String[]
Tokat'ta bir hayvanseverin iş yerinin önündeki lastiklerin üzerine koyduğu jant kapağına kumrular yuva yaptı.

Meydan Çarşısı Behzat Bulvarı üzerinde oto lastik tamircisi Murat Kunter, iş yerinin girişindeki tellere konan kumruların yuva aradığını fark etti. Kunter'in, üst üste yığılı olan otomobil lastikleri üzerine koyduğu jant kapağına kumrular yuva yapmaya başladı. Erkek kuş yuvaya ot ve küçük dal parçaları getirirken dişi kuş ise yuva yapmaya başladı. Kumruların yuva yağma telaşı kameralara yansıdı.

Hayvansever Murat Kunter, kumruların günlerdir yuva aramasını dikkatini çektiğini ifade ederek, "Kumruların yuva bulamadığını görünce aklıma böyle bir fikir geldi. Ben sadece lastiklerin üstüne jant kapağı koydum onlarda yuva yapmaya başladı. Erkek kuş yuvaya ot, küçük dal parçaları getiriyor. Yuvayı tamamlamaya çalışıyorlar. İnsanda hayvan sevgisi olmadığı sürece o duyguyu kimse anlayamaz. Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz. Bu benim için bir mutluluk ruhumu dinlendiriyor" dedi.

Kış gününde hayvanlara sahip çıkalım

Kış mevsiminde yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olunması çağrısında bulunan Kunter, "Bu soğuk havalarda onları aç bırakmayalım. İnsanlar ellerinden geldiği kadar sokak hayvanlarına yem yiyecek her türlü ortamı sağlamaya çalışsın. Kumruları izlerken iş stresinden uzaklaşıyorum. Kumruların güzelliği bana yetiyor, onları izlerken rahatlıyorum" diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:04 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
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