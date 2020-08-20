Kumru, kamyonetin sileceğine yuva yapınca çiftçi kontak kapattı - Son Dakika

Kumru, kamyonetin sileceğine yuva yapınca çiftçi kontak kapattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çiftçi, sileceği üzerine kumruların yuva yaptığı kamyonetini yerinden kıpırdatamıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çiftçi, sileceği üzerine kumruların yuva yaptığı kamyonetini yerinden kıpırdatamıyor. Yavrular yumurtadan çıkıp büyüyünceye kadar kamyonetini çalıştırmamaya karar veren çiftçi İsmet Ateş, kıyamadığı için kuşların yumurtadan çıkmasını sabırla beklediğini belirtti.

SİLECEKTE YUVAYI GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde çiftçilik yapan İsmet Ateş, kamyonetini birkaç günlüğüne evinin bitişiğindeki gölgeliğin altına park etti. Sebze taşımak için kamyonetinin sürücü koltuğunu oturan Ateş, sağ ön silecek üzerinde kumruların yuva yaptığını ve yuvada 2 yumurtanın olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ateş ailesiyle birlikte yuvayı dağıtmamaya ve yavrular çıkıncaya kadar kamyoneti hareket ettirmemeye karar verdi.

"SABIRLA BEKLEYECEĞİZ"

Ateş, "3, 4 gün kullanmadığımız kamyonetimize bindiğimde, kumruların silecek üzerine yuva yaptığını gördüm. Yuvanın içinde 2 tane de yumurta vardı. Onun için kamyonetimizi kullanmamaya karar verdik. Emanet araçla işlerimizi hallediyoruz. Hem örfümüz adetimiz gereği, hem de yuva bozmak günah olduğu için yuvayı bozamadık. Yavruların yumurtadan çıkıp büyümelerini sabırla bekliyoruz" dedi.

"ARACI KULLANMAMAMIZ İÇİN, BELKİ DE BU BİR İŞARET"

Kuşların yumurtadan çıkıp büyümesinin uzun soluklu bir süreç olduğunu anlatan Ateş, "Yavruların 21 günde çıkacağını tahmin ediyoruz. Yavruların büyümesiyle beraber sürecin 1,5 belki de 2 ayı bulacağını tahmin ediyoruz. Sabırla büyümelerini bekliyoruz ve elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Aracı kullanmamamız için, belki de bu bir işaret. Belki de başımıza kötü bir iş gelecek. Onun için kamyonetimizi kullanmayacağız, sabırla bekleyeceğiz" diye konuştu.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

Kumru, kamyonetin sileceğine yuva yapınca çiftçi kontak kapattı

Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kumru, kamyonetin sileceğine yuva yapınca çiftçi kontak kapattı - Son Dakika
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