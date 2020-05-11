Kumru, Kovid-19 nedeniyle sessizliğe bürünen caminin içine yuva yaptı - Son Dakika

Nevşehir'de bir kumru, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan bir caminin içine yuva yaptı.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi'ne pencereden giren kumrunun, cemaatin namaz kıldığı alandaki hoparlörün üzerine yuva yapması görenleri şaşırttı.

Caminin imam hatibi Ömer Öz, AA muhabirine, iki yumurtasına bekçilik eden ve cami çevresinden ayrılmayan kuşa zarar gelmemesi için gayret gösterdiğini söyledi.

Birkaç gün önce yerlerde tüy görmeye başladığını, böylelikle kuşun varlığından haberdar olduğunu belirten Öz, her sabah tüketmesi için yem ve su verdiğini dile getirdi.

Öz, kumrunun kedilerden dolayı bir sorun yaşamaması için dikkat ettiğini anlatarak, "İbadete kapalı olmasına rağmen namaz vakitlerinde camiye geliyorum. Çiçekleri suladığım sırada kuşu fark ettim. Cemaatin olmadığı süreçte misafir ediyoruz. Beslenmesi için bulgur, ekmek kırıntısı gibi yiyecekler veriyorum." dedi.