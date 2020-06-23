Kumru, sel sularına rağmen yavrularını terk etmedi
BURSA'nın Kestel ilçesindeki sel felaketi sırasında bir evin duvarına yuva yapan kumru, sel sularının yuvasını tehdit etmesine karşın yavrularını terk etmedi.
BURSA'nın Kestel ilçesindeki sel felaketi sırasında bir evin duvarına yuva yapan kumru, sel sularının yuvasını tehdit etmesine karşın yavrularını terk etmedi.
Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de kaybolduğu sel felaketinden en fazla etkilinin yerleşim birimlerinden biri de Dudaklı Mahallesi oldu. Bir kumrunun mahallede bir evin duvarına yaptığı yuva, sel sularına kapılmaktan santimlerle kurtuldu. Sel felaketi sırasında kumru, yavrularını bırakmadı.Mahalle sakinlerinden Hasan Fil, sel sularının yüksekliğine rağmen kumrunun yuvasını terk etmediğini belirtti. Fil, "Bu kumru hep buradaydı. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Biz de hayret içindeyiz. Anne her yerde her zaman anne. Su seviyesi yuvanın dibine kadar geliyor ama işte görüldüğü gibi Allah'ın bir hikmetidir. Yavrularını bırakmamış. Ne diyelim ki. Buna da şükür. Allah beterinden saklasın. Burada yaşananlar büyük bir doğa olayı. Büyük bir ibret olayı. Allah herkesi korusun. Kumru da bu olayın bir simgesi oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:42 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kumru, sel sularına rağmen yavrularını terk etmedi - Son Dakika
Son Dakika 10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı