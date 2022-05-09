KUMRU, SINIFIN PROJEKSİYON CİHAZINA YUVA YAPTI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki, kumru okulda sınıfın projeksiyon cihazının üzerine yuva yaptı. Öğrenciler merakla yuvadaki yumurtalardan yavruların doğacağı günü bekliyor.

Darıca ilçesindeki Aslan Çimento İlkokulu'ndaki 4-D sınıfında, ara tatil dönüşü bir kumrunun projeksiyon cihazı üzerine yuva yaptığı görüldü. Ara tatilde sınıfın penceresinin açık unutulması sonucu kuş dışarıdan taşıdığı dal parçaları ile yuva oluşturdu. Yuvanın içerisinde 3 tane yumurta olduğunu gören okul yönetimi, yavrular doğana kadar yuvaya dokunmama kararı aldı. Her gün yuvayı kontrol eden 4-D sınıfı öğrencileri, yavruların yumurtadan çıkması için gün sayıyor.

'KULUÇKA SÜRESİNİ GÖZLEMLİYORUZ'

Öğrencilerin doğa sevgisinin gelişmesini amaçladıklarını belirten okul müdürü Okan Yazıcı, "Bizler Aslan Çimento ailesi olarak ara tatil dönüşü kumruların projeksiyon cihazı üzerine yuva yaptığını gördük. Bunları buradan kaldırmadan, öğrencilerimizi doğal hayatın içine de enjekte ederek, kumruların kuluçka süresini gözlemliyoruz. Hem de hayvan bilinci ile hayvan ve doğa sevgisi gereğince çocuklarımızın bunu izlemelerini, kumrularla beraber vakit geçirmelerini sağlıyoruz" dedi.

'DOĞADA OLAN BİR SÜRECİN SINIFIMIZDA OLMASINA ÇOK ŞAŞKINIZ'

Sınıfta kuş olduğunu görünce öğrencileriyle birlikte çok şaşırdığını söyleyen sınıf öğretmeni Erol Yurtseven, "Nisan ayındaki ara tatilden sonra okula geldiğimizde, ders yaparken bir anda sınıfın içerisinde bir kuş uçmaya başladı. Nereden geldiğini tam anlayamadık. Çocuklarla birlikte şaşırdık. Sonra dolaplara baktık, sınıfı aradık. Daha sonra kuşun sınıfın üst tarafında yuva yaptığını fark ettik. Yuvaya baktığımızda 3 tane yumurtası olduğunu gördük. Biz sevindik, çocuklar da çok şaşırdı. Böyle bir doğa olayının sınıfımızda gerçekleşmesine çok şaşırdık. Koruma altına aldık. Akşamları giderken sınıfın pencerelerini açıyoruz. Birkaç gün sonra da eşiyle karşılaştık. Eşi geldiğinde birbirleriyle nöbet değişimi yaparak, sırayla yumurtaların üstünde oturuyorlar. Yaklaşık 2 haftadır da bu süreç devam ediyor. Birkaç gün içerisinde yavruların yumurtadan çıkacağını düşünüyoruz. Çok sevinçliyiz. Çocuklar da merak ediyor. Yavrularını burada nasıl besleyecek? Uçmayı nasıl öğretecek? Doğada olan bir sürecin sınıfımızda olmasına çok şaşkınız" diye konuştu.