KUMRU, SİNYALİZASYON DİREĞİNE YUVA YAPTI

AKSARAY'da bir kumru, sinyalizasyon direğinin üzerine yuva yaptı. Direğin üzerinde kumrunun yuvasını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen sürücülerden Hicran Kara,öKırmızı ışıkta beklerken trafik ışığı üzerine yuva yapan kumruyu görünce çok şaşırdım. dedi. Büyük Bölcek Mahallesindeki bir kavşaktaki sinyalizasyon direğinin üzerine bir kumru yuva yaptı. Görenler ise şaşkınlarını gizleyemiyor. Sürücülerden Hicran Kara,öKırmızı ışıkta beklerken trafik ışığı üzerine yuva yapan kumruyu görünce çok şaşırdım. Burada kırmızı ışıkta bekleyen diğer sürücülerde durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çok güzel bir görüntü olmuş, oğlumla çok beğendik. dedi. Diğer bir sürücü Şahin Karasan ise,öÇok güzel bir olay. Kumru trafik ışıklarını sevmiş ki oraya yuva yapmış. Böyle bir durumu görünce bende eşimle birlikte çok şaşırdık. Neden buraya yuva yapmış bizde bilmiyoruz. diye konuştu.