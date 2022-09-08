KUMRU, SİNYALİZASYON DİREĞİNE YUVA YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

KUMRU, SİNYALİZASYON DİREĞİNE YUVA YAPTI

08.09.2022 14:46

AKSARAY'da bir kumru, sinyalizasyon direğinin üzerine yuva yaptı.

AKSARAY'da bir kumru, sinyalizasyon direğinin üzerine yuva yaptı. Direğin üzerinde kumrunun yuvasını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen sürücülerden Hicran Kara,öKırmızı ışıkta beklerken trafik ışığı üzerine yuva yapan kumruyu görünce çok şaşırdım. dedi. Büyük Bölcek Mahallesindeki bir kavşaktaki sinyalizasyon direğinin üzerine bir kumru yuva yaptı. Görenler ise şaşkınlarını gizleyemiyor. Sürücülerden Hicran Kara,öKırmızı ışıkta beklerken trafik ışığı üzerine yuva yapan kumruyu görünce çok şaşırdım. Burada kırmızı ışıkta bekleyen diğer sürücülerde durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çok güzel bir görüntü olmuş, oğlumla çok beğendik. dedi. Diğer bir sürücü Şahin Karasan ise,öÇok güzel bir olay. Kumru trafik ışıklarını sevmiş ki oraya yuva yapmış. Böyle bir durumu görünce bende eşimle birlikte çok şaşırdık. Neden buraya yuva yapmış bizde bilmiyoruz. diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUMRU, SİNYALİZASYON DİREĞİNE YUVA YAPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:37 Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı!
13:25 İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
13:20 Fatih Terim için Mısır Milli takımı iddiası bomba etkisi yarattı!
12:49 Tedirgin eden araştırma: Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge, görülmemiş sıcaklarla eriyecek
12:41 CHP yarın 99'uncu yaşına giriyor: Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız
12:11 Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, "haksız tahrik indirimi" sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 14:57:26. #1.11#
SON DAKİKA: KUMRU, SİNYALİZASYON DİREĞİNE YUVA YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement